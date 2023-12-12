12 декабря 2023, 11:10
В Карелии расследуют несчастный случай с работником филиала РЖД
В причинах и обстоятельствах разбирается Госинспекция труда
В Карелии расследуют обстоятельства несчастного случая с работником петрозаводской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД». В Государственной инспекции труда не уточнили, что конкретно произошло, но назвали случай тяжелым.
Инцидент произошел с работником структурного подразделения Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» филиала РЖД. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev