В Карелии расследуют несчастный случай с работником филиала РЖД

В Карелии расследуют обстоятельства несчастного случая с работником петрозаводской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД». В Государственной инспекции труда не уточнили, что конкретно произошло, но назвали случай тяжелым.

Инцидент произошел с работником структурного подразделения Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» филиала РЖД. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev