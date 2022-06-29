В Карелии расширят программу льготной ипотеки

Расширить программу льготной ипотеки для нескольких категорий жителей республики – такую задачу поставил глава региона Артур Парфенчиков. Он пояснил, воспользоваться ею смогут, прежде всего, переселенцы из аварийного жилья.

«Тем, кто выбирает денежную компенсацию, при оформлении ипотеки планируется возместить часть средств на первоначальный взнос. Сумма выплаты – до 300 тысяч рублей. Кроме того, поможем с первоначальным взносом по ипотеке и тем жителям, кто страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в гемодиализе. Механизм получения компенсации сейчас прорабатывает правительство республики»,

- отметил Парфенчиков.

«Петрозаводск говорит» ранее сообщал, что единовременную денежную выплату для покупки жилья предоставят и детям-сиротам. Фото: vk.com/aparfenchikov.