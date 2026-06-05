В Карелии проводится специальный конкурс каверов на песни группы КИНО

Новость для всех, для кого Цой жив, и музыка его группы звучит

Оргкомитет фестиваля "Воздух Карелии" и концертное агентство Interfest совместно с администрацией Петрозаводска проводят.

Вы начинающий исполнитель, состоявшаяся группа или просто человек, который любит КИНО так же, как любим его мы? Тогда этот конкурс для вас! Победители получат возможность выступить на сцене клуба "С20" в финале, бесплатно посетить концерт КИНО в Петрозаводске 1 декабря, лично встретиться с легендарными участниками группы, получить их автографы и сделать совместное фото. Приём заявок продлится до 31 октября.

Подробная информация о конкурсе и заявка на участие: vozduh.info/kino

ООО «Интерфест», ИНН 1001308791. Реклама.