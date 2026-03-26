В Карелии простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Михаил Труханенко. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район |».

По данным источника, мужчина подписал контракт 15 декабря 2025 года и проходил службу в 589-м мотострелковом полке на покровском направлении.

«Выполняя воинский долг, он находился в сложных условиях, исполнял поставленные задачи и до конца оставался на своём месте. Его жизненный путь оборвался при исполнении служебных обязанностей»,

– говорится в сообщении.

