15 сентября 2025, 12:45
Происшествия

В Карелии простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

Житель Костомукши Владимир Салабуда погиб при исполнении воинского долга
погибший СВО
фото VK-страница Натальи Король

Врио главы Костомукшского округа Наталья Король выразила соболезнования в связи с гибелью бойца в ходе специальной военной операции.

«При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Салабуда Владимир», - сообщила Король.

Военнослужащего проводят в последний путь 16 сентября. Похоронят погибшего на городском кладбище.

Обсудить
Метки: 
специальная военная операция
кладбище
соболезнования
военнослужащий