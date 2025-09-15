В Карелии простятся с погибшим в ходе СВО бойцом

Врио главы Костомукшского округа Наталья Король выразила соболезнования в связи с гибелью бойца в ходе специальной военной операции.

«При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Салабуда Владимир», - сообщила Король.

Военнослужащего проводят в последний путь 16 сентября. Похоронят погибшего на городском кладбище.