В Карелии прошел крупнейший фестиваль подледной рыбалки

В Карелии состоялся шестой фестиваль подледной рыбной ловли «Пудожские налимы», сообщает пресс-служба Водлозерского нацпарка. В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество желающих с обширной географией. Рыбаки приехали не только с разных районов Карелии, но и из Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, были гости из Ярославля и Санкт-Петербурга.

Состязались 240 человек, но гостей было в два раза больше. За соблюдением правил соревнований строго следили члены жюри и инспекторы нацпарка. Сам праздник 2023 года был посвящен русским богатырям.

Рыбаки остались довольны уловом. Самыми удачливыми в возрасте до 14 лет стали шестилетний Дмитрий Фетодов и тринадцатилетняя Полина Ремезова. У каждого из них улов составил более 700 граммов. Звание самых опытных рыбака и рыбачки второй год подряд заслужили пудожане Юрий Шинкаревич и Валентина Мошникова. В общем зачете победил петрозаводчанин Игорь Егоров с уловом почти 5 килограммов. / Фото: минприроды РК.