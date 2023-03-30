В Карелии пристав покрывал возлюбленную и стал уголовником

Петрозаводчанин лишился работы в службе судебных приставов после того, как вскрылись серьезные нарушения с его стороны. Оказалось, что он покрывал свою сожительницу.

Во время службы у него на столе лежало производство по исполнению решений судов о взыскании задолженности в пользу ряда организаций. С марта по декабрь 2018 года пристав не исполнял свои должностные обязанности по делу дамы сердца.

Как рассказали в прокуратуре, пристав-исполнитель не обращал взыскание на доход сожительницы, не наложил запрет на регистрационные действия в отношении ее имущества, не арестовал финансы и автомобиль. Чтобы женщина не лишилась машины, пристав внес в служебные документы ложные сведения о производстве исполнительских действий, хотя на самом деле ничего не делал. Таким образом решения судов не исполнялись, права и интересы организаций-взыскателей и интересы государства были нарушены.

Однако о нарушениях стало известно. В отношении мужчины завели дело о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Он лишился работы. Во время следствия мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил 50-летнему бывшему приставу условное наказание в виде лишения свободы на три с половиной года и запретили в течение двух лет трудиться на госслужбе, в органах местного самоуправления. Также он два года будет находиться на испытательном сроке. // фото unsplash.com