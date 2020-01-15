В Карелии потеплеет до плюс пяти градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Петрозаводске будет облачно. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть западный ночью порывистый, временами сильный, днем умеренный. Температура воздуха днем и ночью в пределах +2, +4.

В четверг в Карелии также облачно. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере мокрого снега, снега.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный ночью порывистый, временами сильный, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и дневные часы 0, +5, на севере до -6.

В Калевале днем 0, ночью -4;

В Медвежьегорске днем 2, ночью -1;

В Пудоже днем 4, ночью -1;

В Сортавале днем 4, ночью 1.

Ранее МЧС по РК предупредило жителей об усилении ветра.