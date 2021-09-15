В Карелии ожидаются ночные заморозки

В четверг в Петрозаводске все еще будет плюсовая температур – ночью +2, +4, днем +8, +10, рассказали в региональном Гидрометцентре. В городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на четверг в Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Заморозки прогнозируются местами и утром. Так, температура воздуха ночью +1, +6, но местами опустится до -1, -4. Днем потеплеет до плюс +7, +12. В республике 16 сентября облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем +9;

В Кондопоге ночью +3, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +10;

В Олонце ночью -1, днем +11;

В Пудоже ночью +1, днем +11;

В Сегеже ночью +3, днем +10;

В Сортавале ночью +1, днем +11;

В Суоярви ночью 0, днем +10. (фото Natalia_Kollegova, pixabay.com)