В Карелии ожидаются морозы до минус 37 градусов

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -25, -27, днем -23, -25. Атмосферное давление будет слабо падать.

14 января в Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -25, -30, местами до -32, -37, днем -22, -27, местами до -32.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -30, днем -27;

В Кондопоге ночью -27, днем -24;

В Медвежьегорске ночью -29, днем -26;

В Олонце ночью -27, днем -21;

В Пудоже ночью -30, днем -27;

В Сегеже ночью -30, днем -27;

В Сортавале ночью -23, днем -21;

В Суоярви ночью -27, днем -26.

Ранее МЧС Карелии предупредило жителей и гостей республики об аномальных морозах. (фото bfm.ru)