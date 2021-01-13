В Карелии ожидаются морозы до минус 37 градусов
В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -25, -27, днем -23, -25. Атмосферное давление будет слабо падать.
14 января в Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -25, -30, местами до -32, -37, днем -22, -27, местами до -32.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -30, днем -27;
В Кондопоге ночью -27, днем -24;
В Медвежьегорске ночью -29, днем -26;
В Олонце ночью -27, днем -21;
В Пудоже ночью -30, днем -27;
В Сегеже ночью -30, днем -27;
В Сортавале ночью -23, днем -21;
В Суоярви ночью -27, днем -26.
Ранее МЧС Карелии предупредило жителей и гостей республики об аномальных морозах. (фото bfm.ru)