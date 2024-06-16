В Карелии обещают до +28 градусов в понедельник

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +22, +24. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +5, днем +23, +28, местами +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, жнем +24;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале ночью +15, днем +25;

В Олонце ночью +15, днем +28;

В Пудоже ночью +14, днем +28;

В Суоярви ночью +15, днем +26. // фото «Петрозаводск гвоорит»