16 июня 2024, 16:16
В Карелии обещают до +28 градусов в понедельник
По прогнозу, дождь не предвидится
В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +22, +24. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +5, днем +23, +28, местами +19, +24.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, жнем +24;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале ночью +15, днем +25;
В Олонце ночью +15, днем +28;
В Пудоже ночью +14, днем +28;
В Суоярви ночью +15, днем +26. // фото «Петрозаводск гвоорит»