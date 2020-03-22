В Карелии ночью подморозит до минус 18 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске в понедельник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. 23 марта будет дуть юго-западный, ночью слабый, днем умеренный ветер. Температура воздуха ночью -8, -10. Днем +1, +3.

В Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, местами похолодает до -18. Днем 0, +5.

В Калевале ночью -3, днем +3;

Медвежьегорске ночью -6, днем +4;

В Пудоже ночью -6, днем +2;

В Сегеже ночью -5, днем +2;

В Сортавале ночью -3, днем +4;

В Суоярви ночью -6, днем +2.

Ранее синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны.