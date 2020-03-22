Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 марта

Согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем западный умеренный. Температура воздуха днем -1, +1.

В Карелии в воскресенье также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем в пределах -2, +3.

В Калевале днем 0;

В Медвежьегорске днем +1;

В Пудоже днем -1;

В Сортавале днем +2;

В Сегеже днем 0;

В Суоярви днем 0.

Прогноз на начало недели - здесь.