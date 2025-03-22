В Карелии наступила астрономическая весна

Светлое время суток становится длиннее, а краски природы — ярче. Жители Пряжинского района делятся в соцсетях впечатляющими фотографиями наступления весны.

«Весна — это способ природы сказать: «Давайте веселиться!»,

— опубликовали подписчики фото в сообществе «Поселок Койвусельга. Ведлозерское сельское поселение».

Фото: Аля Беккер

Кстати, дата и время весеннего равноденствия меняется каждый год: чаще всего это астрономическое событие в Северной части полушария наступает между 19 и 21 марта по Гринвичу и зависит от часового пояса. Так, в 2025 году день весеннего равноденствия в Карелии наступил 20 марта в полдень.

От дня весеннего равноденствия рассчитывают и дату празднования Пасхи. Главный праздник православные отметят 20 апреля.