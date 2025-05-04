В Карелии наступил «маябрь»

По данным карельского гидрометцентра, завтра в республике будет облачно с прояснениями. Ночью на севере, северо-западе умеренный, местами сильный снег, мокрый снег. Утром и днем в большинстве районов небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +3, +8°С.

В Петрозаводске - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Тех, кто выезжает в Питер на работу, призываем к осторожности. В районе Лодейного Поля пока пасмурно, но без осадков, +7-8 градусов, к ночи температура опустится до +4. Около 2 часов ночи начнется дождь.

В Санкт-Петербурге завтра утром переменная облачность при +2 градусах. Во второй половине дня – пасмурно, возможен дождь, температура не поднимется выше +5.