В Карелии мужчину будут судить за убийство приятеля

В Костомукше перед судом предстанет 43-летний житель Ленобласти по обвинению в убийстве, сообщили в прокуратуре.

Преступление было совершено осенью прошлого года. По версии следователей, между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находившийся в тот момент в состоянии опьянения, ударил ногой в грудь 56-летнего мужчину, а затем нанес удары ножом в область шеи. Потерпевший скончался, а мужчина сбежал и попытался скрыть нож.

Тело убитого обнаружили полицейские, которые обходили квартиры в доме в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

Мужчина задержали и арестовали. Дело ушла на рассмотрение в суд.