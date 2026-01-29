29 января 2026, 06:15
В Карелии мужчину будут судить за убийство приятеля
56-летнего мужчину убили в Костомукше, тело обнаружили полицейские
фото пресс-служба СК по РК
В Костомукше перед судом предстанет 43-летний житель Ленобласти по обвинению в убийстве, сообщили в прокуратуре.
Преступление было совершено осенью прошлого года. По версии следователей, между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находившийся в тот момент в состоянии опьянения, ударил ногой в грудь 56-летнего мужчину, а затем нанес удары ножом в область шеи. Потерпевший скончался, а мужчина сбежал и попытался скрыть нож.
Тело убитого обнаружили полицейские, которые обходили квартиры в доме в рамках оперативно-профилактического мероприятия.
Мужчина задержали и арестовали. Дело ушла на рассмотрение в суд.