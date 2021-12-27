В Карелии мужчину будут судить за убийство и покушение на убийство

44-летний мужчина предстанет перед судом в Петрозаводске по обвинению в убийстве и покушении на убийство.

Криминальные события происходили летом 2021 года в лесу в районе улицы Строителей в карельской столице. Как считают следователи, мужчина выпивал со знакомыми, произошло ссора. Обвиняемый металлической трубой ударил по голове двух приятелей. Один из них погиб на месте, а второй убежал и скрылся от нападавшего. Мужчину задержали и заключили под стражу.

В СУ СК по Карелии сообщили, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина совершил новое преступление в период условно-досрочного освобождения. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. (фото pixabay.com, succo)