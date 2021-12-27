27 декабря 2021, 16:45
Прокуратура заставила перевозчика убрать нефтепродукты после ДТП
Бензовоз опрокинулся на трассе, нефтепродукты попали на обочину, а организация нарушила сроки локализации аварии
Бензовоз опрокинулся на трассе «Кола» в Сегежском районе. Дорожный инцидент случился 18 декабря. Нефтепродукты разлились на обочину, рассказали в прокуратуре.
Прокуратура вышла с проверкой и выявила, что были нарушены сроки локализации аварии, были допущены нарушения при организации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Руководителю организации-перевозчика было внесено представление. Организация-перевозчик привлекла специалистов и устранила разлив нефтепродуктов и утилизировала нефтешлам.
Должностное лицо, которое не организовало должным образом устранение последствий аварии, привлекли к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре сообщили, что угрозы для окружающей среды нет. (фото pixabay.com, Skitterphoto)