Прокуратура заставила перевозчика убрать нефтепродукты после ДТП

Бензовоз опрокинулся на трассе «Кола» в Сегежском районе. Дорожный инцидент случился 18 декабря. Нефтепродукты разлились на обочину, рассказали в прокуратуре.

Прокуратура вышла с проверкой и выявила, что были нарушены сроки локализации аварии, были допущены нарушения при организации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Руководителю организации-перевозчика было внесено представление. Организация-перевозчик привлекла специалистов и устранила разлив нефтепродуктов и утилизировала нефтешлам.

Должностное лицо, которое не организовало должным образом устранение последствий аварии, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что угрозы для окружающей среды нет. (фото pixabay.com, Skitterphoto)