27 декабря 2021, 16:45
Происшествия

Прокуратура заставила перевозчика убрать нефтепродукты после ДТП

Бензовоз опрокинулся на трассе, нефтепродукты попали на обочину, а организация нарушила сроки локализации аварии

Бензовоз опрокинулся на трассе «Кола» в Сегежском районе. Дорожный инцидент случился 18 декабря. Нефтепродукты разлились на обочину, рассказали в прокуратуре.

Прокуратура вышла с проверкой и выявила, что были нарушены сроки локализации аварии, были допущены нарушения при организации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Руководителю организации-перевозчика было внесено представление. Организация-перевозчик привлекла специалистов и устранила разлив нефтепродуктов и утилизировала нефтешлам.

Должностное лицо, которое не организовало должным образом устранение последствий аварии, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что угрозы для окружающей среды нет. (фото pixabay.com, Skitterphoto)

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Метки: 
новости Карелии
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Сегежский район
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нефтепродукты