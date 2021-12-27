Жительница Карелии осталась без подарка после общения с мошенниками

45-летняя жительница Сортавалы собралась порадовать себя перед Новым годом и сделать себе подарок – купить домашнего питомца. На сайте объявлений женщина нашла сообщение о продаже милого щенка породы вельш-корги. Хозяин собаки просил за нее 21 тысячу рублей. Женщина связалась с продавцом и тот предложил продолжить общение в мессенджере.

Продавец скинул ей ссылку для оплаты. Кликнув по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты, но списания не произошло. Повторная попытка также ни к чему не привела. Женщина обратилась в техподдержку сайта. С ней связался менеджер и попросил назвать комбинацию цифр из СМС. Как только жительница Карелии это сделала, с ее счета списали 42 500 рублей, рассказали в пресс-центре МВД.

Еще одной жертвой обмана стала 42-летняя петрозаводчанка. Женщина нашла в соцсети объявление о продаже детских санок стоимостью 500 рублей. Во время переписки с продавцом ей пришла ссылка для оплаты, женщина указала реквизиты и лишилась 5 500 рублей.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовных дел. (фото pixabay.com, ElfinFox)