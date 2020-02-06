В Карелии местами похолодает до минус 24 градусов

Согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -12, -14. Днем -7, -9.

7 февраля в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем на севере и западе Карелии небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в ночные часы -10, -15, по северным районам местами до -24. Днем температура -7, -12.

В Калевале ночью -12, днем -9;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -10;

В Пудоже ночью -14, днем -9;

В Сортавале ночью -9, днем -7.