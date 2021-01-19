В Карелии местами похолодает до минус 23 градусов

В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -5, -7 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

20 января в Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -7, -12, по северным районам -13, -18, местами до -23.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в Калевале -20, днем -17;

В Кондопоге ночью -15, днем -8;

В Олонце ночью -16, днем -7;

В Пудоже ночью -18, днем -8;

В Сегеже ночью -21, днем -12;

В Сортавале ночью -11, днем -4;

В Суоярви ночью -14, днем -7.