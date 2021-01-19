19 января 2021, 16:51
В Карелии местами похолодает до минус 23 градусов
Синоптики предупреждают о гололедице
В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -5, -7 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.
20 января в Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха -7, -12, по северным районам -13, -18, местами до -23.
По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в Калевале -20, днем -17;
В Кондопоге ночью -15, днем -8;
В Олонце ночью -16, днем -7;
В Пудоже ночью -18, днем -8;
В Сегеже ночью -21, днем -12;
В Сортавале ночью -11, днем -4;
В Суоярви ночью -14, днем -7.