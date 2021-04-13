В Карелии машиниста экскаватора осудили за гибель человека

Жителя Карелии осудили за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сортавальский городской суд счел мужчину виновным.

Как говорится в материалах дела, машинист экскаватора перед началом маневрирования не убедился в отсутствии людей поблизости. В итоге машинист «допустил сдавление человека между движущейся частью – противовесом экскаваторного оборудования и рамой экскаватора, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд отправил мужчину в колонию поселение. Приговор еще не вступил в силу. (фото newprospect.ru)