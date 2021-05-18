В Карелии магазинные воры предпочитают алкоголь

На пульты Кемской и Кондопожской вневедомственной охраны за прошедшие 24 часа поступило сразу несколько сообщений из магазинов о попытках хищения товара, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

В основном, объектом кражи становилась алкогольная продукция.

В торговом заведении на площади Кирова в Кеми ближе к вечеру сработала тревожная сигнализация, при попытке хищения спиртного был задержан 68-летний местный житель.

Аналогичный случай произошел и в Кондопоге — 47-летний кондопожанин, попытался, минуя кассу, вынести из магазина алкоголь.

Еще несколько попыток хищений было зарегистрировано в Кемском районе. Нарушители задержаны и переданы полиции. // Фото: bizneskvartal.by