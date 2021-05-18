18 мая 2021, 10:36
Происшествия

Житель Карелии украл в магазине ценную вещь и подарил ее приятелю

В результате действий правоохранителей, мужчина остался без подарка

В полицию Петрозаводску поступило заявление от сотрудников магазина спортивных товаров, сообщает МВД Карелии.

Из торгового зала неизвестный похитил кофту стоимостью 4,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что к совершению кражи причастен 52-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина уже рассказал о том как сумел вынести кофту из зала, а потом подарил ее своему приятелю.

Имущество изъято, в отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. // Фото: my-myt.ru

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
спорттовары
магазинная кража
Полиция
уголовное дело