18 мая 2021, 10:36
Житель Карелии украл в магазине ценную вещь и подарил ее приятелю
В результате действий правоохранителей, мужчина остался без подарка
В полицию Петрозаводску поступило заявление от сотрудников магазина спортивных товаров, сообщает МВД Карелии.
Из торгового зала неизвестный похитил кофту стоимостью 4,5 тысячи рублей.
Оперативники выяснили, что к совершению кражи причастен 52-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина уже рассказал о том как сумел вынести кофту из зала, а потом подарил ее своему приятелю.
Имущество изъято, в отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. // Фото: my-myt.ru