Житель Карелии украл в магазине ценную вещь и подарил ее приятелю

В полицию Петрозаводску поступило заявление от сотрудников магазина спортивных товаров, сообщает МВД Карелии.

Из торгового зала неизвестный похитил кофту стоимостью 4,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что к совершению кражи причастен 52-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина уже рассказал о том как сумел вынести кофту из зала, а потом подарил ее своему приятелю.

Имущество изъято, в отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. // Фото: my-myt.ru