В Карелии коронавирус выявлен еще у 43 детей

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова «ВКонтакте».

По состоянию на утро 2 февраля, за весь период пандемии в республике заболели 3419 детей. 1 февраля сообщалось о 3376 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 43 человека.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 36 590 человек. Умерли 233 человека. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото newsone.ua