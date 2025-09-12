В Карелии конфликт из-за шумных соседей перерос в драку с мачете

43-летнему жителю Карелии сломали руку, когда он пытался разнять двух дерущихся мужчин. Конфликт разгорелся из-за шума.

Пожилая женщина пожаловалась родственнику на шумных соседей. 48-летний мужчина пошел поговорить с хозяином дома, но разговор быстро перерос в драку. На помощь товарищу подоспел друг, но 48-летний мужчина ударил его мачете и сломал руку, рассказали в полиции.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. А напавший стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Его также обвинили в преступлении против личности, сейчас он арестован. Вину мужчина признал.