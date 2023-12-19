19 декабря 2023, 19:49
В Карелии директор лишился должности из-за родственников
Прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выявила нарушения
В Лахденпохском районе прокуратура проверила, как в районе соблюдают законы о противодействии коррупции. Оказалось, не очень. В ходе проверки было выявлено нарушение.
По сообщению ведомства, директор муниципального унитарного предприятия долгое время не принимал мер к урегулированию конфликта интересов. Несколько его родственников работали в непосредственном подчинении директора, еще один контролировал деятельность возглавляемого им предприятия со стороны районной администрации.
Районная прокуратура внесла в адрес главы администрации Лахденпохского района представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В итоге директора предприятия уволили. // фото freepik.com