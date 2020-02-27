27 февраля 2020, 21:29
Политика

В Карелии депутаты предложили тратить маткапитал на покупку автомобиля

Предлагаемый законопроект позволит многодетным семьям использовать региональный маткапитал на покупку нового автомобиля, произведенного в России

В парламент Карелии внесен законопроект, предоставляющий многодетным семьям возможность использовать региональный материнский капитал на покупку пассажирского автомобиля.  Транспортное средство должно быть новым и произведено в России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

«Полагаем, что государственная помощь, в том числе в приобретении автомобиля, будет хорошей поддержкой многодетным семьям, существенно упростит процесс воспитания детей, повысит мобильность семей»,

- считают авторы инициативы.

Региональный маткапитал в Карелии составляет 105 тысяч 500 рублей. Им могут воспользоваться семьи при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.

По действующему законодательству, средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

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маткапитал
региональный маткапитал
многодетная семья
автомобиль
транспорт
Законодательное собрание
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