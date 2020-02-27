В Карелии депутаты предложили тратить маткапитал на покупку автомобиля

В парламент Карелии внесен законопроект, предоставляющий многодетным семьям возможность использовать региональный материнский капитал на покупку пассажирского автомобиля. Транспортное средство должно быть новым и произведено в России, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

«Полагаем, что государственная помощь, в том числе в приобретении автомобиля, будет хорошей поддержкой многодетным семьям, существенно упростит процесс воспитания детей, повысит мобильность семей»,

- считают авторы инициативы.

Региональный маткапитал в Карелии составляет 105 тысяч 500 рублей. Им могут воспользоваться семьи при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.

По действующему законодательству, средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.