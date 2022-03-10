В Карелии дефицита товаров нет и не ожидается

В Министерстве экономического развития и промышленности республики рассказали, что дефицита товаров первой необходимости в республике не наблюдается, а пополнение запасов ведется на постоянной основе.

Но из-за недостоверной информации, распространяемой в соцсетях, ажиотаж в магазинах региона местные жители все же создают. Власти заверяют, что повышенный искусственный спрос на отдельные позиции приводит к тому, что сотрудники торговых сетей попросту не успевают выкладывать продукцию на прилавки.

«Работа по направлению товаров из распределительного центра в магазины организована на постоянной основе»,

– рассказали в министерстве.

В ведомстве привели цифры по обеспечению региона, актуальные на 9 марта. Так, запаса круп на складах хватит на 128 дней, гречки – на 47, сахара – на 41, молока длительного хранения – на 84 дня, яиц – на 36 дней, мороженного мяса – на 110 дней, а мороженной рыбы – на 272 дня. При этом консервированной мясной и рыбной продукцией республика обеспечена почти на три года вперед – на 823 дня.

В ведомстве также отметили, что федеральные и региональные сети регулярно обновляют запас товаров первой необходимости, который рассчитан минимум на 40 дней торговли. Но в целях борьбы с перекупщиками некоторые торговые сети ограничили продажу ряда товаров в одни руки. На такой шаг позволяет пойти разрешение Минпрома РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия сама производит большое количество продукции, при этом импортные товары составляют малую долю. Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены. Фото: pixabay.com/ru.