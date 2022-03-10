В Карелии появились 29 свободных земельных участков

При проводимой региональным Министерством имущественных и земельных отношений инвентаризации сельхозугодий дополнительно выявлено 29 свободных земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства.

Под целевое назначение готовы передать по одному земельному участку в Кемском и Лоухском районах, четыре – в Прионежском, семь – в Пряжинском и по восемь территорий в Калевальском и Питкярантском районах.

Специалистами ведомства уже оформлены необходимые документы. Узнать точное месторасположение, площадь и другие данные участков можно на сайте министерства. Фото: pixabay.com/ru.