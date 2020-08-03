В Карелии дачница поплатилась за отзывчивость

В полиции рассказали об очередном случае обмана жителей Карелии. Петрозаводчанка по дороге на дачу получила сообщение от подруги в соцсети. Собеседница просила срочно помочь ей деньгами. Жительница карельской столицы перезвонила знакомой, но та трубку не взяла. Несмотря на это отзывчивая горожанка решила перевести подруге десять тысяч рублей.

Вскоре подруга перезвонила петрозаводчанке и предупредила, что ее аккаунт был взломан и о никакой финансовой помощи она не просила.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Проводится проверка. В полиции предупреждают, что при поступлении неожиданных денежных просьб от родственников и знакомых не следует спешить и переводить деньги, скорее всего, их профилями завладели злоумышленники.