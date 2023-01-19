В иордань в Карелии окунулись 1800 человек

В крещенских купаниях в Карелии поучаствовали 1800 человек. Об этом рассказали в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

По данным КРПСС, в Петрозаводске участниками купаний стали 800 человек, в Сортавале - 400 человек, в Медвежьегорске - 100 человек. Мероприятия прошли без происшествий.

Безопасность купаний обеспечивали сотрудники МЧС, полиции, медики. Напомним, в Петрозаводске выстроилась длинная очередь желающих окунуться в иордань. // Фото КРПСС