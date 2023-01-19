Петрозаводчане отстояли огромную очередь, чтобы окунуться в Онего

В Петрозаводске в ночь на 19 января прошли Крещенские купания. Поучаствовать в ритуале захотело множество горожан.

Купания в столице Карелии прошли в единственном месте - на Онежском озере недалеко от памятника Петру I. Другие места ля окунания в прорубь в городе были запрещены - мэрия обещала проводить рейды, чтобы не допустить несанкционированных купаний.

Перед местом купаний на набережной установили металлоискатель. Горожанам пришлось остоять приличную очередь, чтобы дождаться возможности окунуться. // Фото: «Петрозаводск говорит»