На Крещение определяют, какими будут лето и весь год

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает Крещение. Традиционно тысячи верующих по всей России участвуют в таинствах и обрядах, среди них - купание в купели.

Но с праздником связаны не только церковные обряды, но и народные поверья, основанные на тысячелетнем наблюдении, сообщает портал 76.ру. Раньше люди по погоде в крещенскую ночь могли определить, какими будут весна, лето и урожай.

Так, если на Крещение нет традиционных морозов и вода на водоемах не застыла, то быть сложному году. Если на улице пасмурно, а с неба идет снег, то лето будет дождливое и прохладное. А морозы на праздник говорят о жарком и засушливом лете. Какой будет погода в чевтерг, «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. // Фото: pxhere.