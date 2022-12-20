В гостях у Зимнего деда. Чем может удивить карельский Дед Мороз

Алина Гапеева

Имя Талвиукко в переводе с карельского означает «Зимний дед», а попросту – Дед Мороз. Живет карельский Дед Мороз в собственном поместье недалеко от Петрозаводска. Во всех делах помогает ему внучка Снегурочка, которую зовут Лумикки.

Предъявите билет

Резиденция Талвиукко, расположенная в живописном местечке поселка Чална, привлекает тысячи паломников из разных уголков России круглый год. Но особый интерес повидать сказочного героя проявляется у народа в зимнее время. Наведаться к нему в гости в новогодние праздники считается делом крайне важным. Движимая любопытством и чувством долга, я отправилась в гости к сказочному деду.

Парковка около вотчины с самого утра оказалась забита машинами и туристическими автобусами. У кассового окошечка вывешен прейскурант. Например, чтобы попасть на аудиенцию к Талвиукко, взрослым надо заплатить 1600 рублей, а детям – одну тысячу. Любителям покататься с ветерком на собачьих упряжках придется выложить от 2000 рублей и больше. Цена зависит от длины маршрута: чем дальше едешь, тем дороже. Пожалуй, самая щадящая цена оказалась на услуги программы «Северная сага». Ее стоимость 600 рублей на одного посетителя. Судя по вавилонскому столпотворению людей у кассы, цены их нисколько не пугают. Туристы готовы пустить на отдых бешеные деньги.

На огромной территории вотчины разгуливала многолюдная толпа туристов в поисках сказочных приключений. Мое воссоединение с волшебным миром началось около дворца Лумикки. Передо мной, как из-под земли, выросли два приветливых волонтера с раскрасневшимися от мороза носами и улыбками до ушей. Я невольно позавидовала их морозоустойчивости и перешагнула с билетом в руках порог жилища Снегурочки.

Под крышей дворца Лумикки находятся знаменитые достопримечательности Севера в миниатюре: Соловецкий и Валаамский монастыри, петроглифы и другие. Кроме меня, у Лумикки в гостях оказался четырехлетний Даня с родителями. Они приехали из Петрозаводска. В силу юного возраста ребенку было трудно оценить представленную экспозицию и монотонный рассказ Снегурки. Родители тем временем со скучающим видом рассматривали пластмассовые экспонаты. Но по довольному виду малыша нетрудно было догадаться, что он счастлив держать за руку саму внучку Деда Мороза.

Апартаменты главного сказочного героя находятся в другом здании, и плата за вход — отдельная. Как оказалось, желающих попасть на аудиенцию к Зимнему деду хоть отбавляй. Папы и мамы, мальчики и девочки томятся в предвкушении волнующего зрелища у входа в рабочий кабинет главного волшебника.

Организаторы обещают незабываемую встречу с Талвиукко, мастер-класс по изготовлению сладкого сувенира, задушевные посиделки у русской печи и сладкое угощение с горячим чайком из самовара. Звучит заманчиво.

Вместе с группой туристов ждали своей очереди мурманчане Иван и Светлана. Они приехали в Чалну с маленьким сынишкой.

"Мы отмахали 930 километров, чтобы посетить знаменитую вотчину, — говорят северяне. — К тому же мы соскучились по дневному свету и давно не видели солнца, ведь на Севере сейчас полярная ночь".

Программа «В гостях у карельского Деда Мороза» продолжается чуть больше часа. За это короткое время посетители успевают разве что сделать (в порядке очереди) фото на память с туристическим брендом Карелии. Помощница в костюме Зимы тем временем пытается тянуть время. После чего все гости покидают мероприятие с фотографиями в руках. Большого восторга от интерактивной программы у них в глазах я почему-то не разглядела.

Лапы, зубы и рога

На территории вотчины имеется питомник собак. В нем находится больше ста животных.

По моим наблюдениям, спрос на катание в собачьих упряжках большой. Видно, что собаки не страдают особой упитанностью — ребра сосчитать можно, но меня удивило, с какой легкостью четвероногие таскают в санях крупногабаритных ездоков.

Доверчивые собаки–улыбаки с охотой отвечают на ласку лаской. Радует то обстоятельство, что их без ограничений можно чесать за ушком.

Однако мне захотелось заглянуть на домашнее подворье. Чтобы оказаться внутри помещения, необходимо купить билет программы «Северная сага». После долгого пребывания на улице я быстро отогрелась в теплом помещении, где уже полно было экскурсантов. Видимо, не только для городского жителя в диковинку повидать кур, индюков, уток, коз, овец и других домашних животных. На ферме находится несколько клеток с различной живностью. Мое внимание сразу привлекла клетка с енотом Филей. Любимец публики – симпатичный, любопытный и хозяйственный — он с удовольствием подставлял шерстяные бока волонтеру. Другим совать пальцы сквозь клетку не советуют – зверь может укусить. На то у него острые зубы имеются.

Северный олень — еще одна знаменитость резиденции карельского Деда. Животное не разрешается хватать за рога, угощать различными лакомствами и гладить – только смотреть.

Особый чай

Кстати, по вотчине можно побродить самостоятельно совершенно бесплатно. Только многие объекты для безбилетников будут недоступны, кроме множества фотозон. Фотографироваться около фигур пингвинов, белых медведей и оленей, установленных по всей территории, разрешается столько, сколько душа желает.

Перевести дух и немного подкрепиться веселые компании стремятся в чайный домик. Нагулявшие на свежем воздухе аппетит туристы выстроились в длинную очередь за ароматными пирогами — калитками и чаем «с изюминкой». Поток клиентов, которых нужно быстро накормить и отправить дальше «по программе», быстро обслуживают молоденькие девушки. Кстати сказать, обслуживающий персонал в вотчине отличается искренней доброжелательностью.

Жителей южных регионов Карелия всегда привлекала снегами и морозами. Для многих из них зимние забавы — редкость. Они спешат покататься на ватрушках, снегоходах и поваляться с гиканьем в сугробах. А повидать карельского Деда — пожалуй, мечта детства каждого. В резиденции Талвиукко развлекательные программы рассчитаны для семейного отдыха. Получить эмоции здесь вполне возможно – только плати. Но скажу честно: такой отдых мой кошелек точно не выдержит. //Фото: Вотчина Талвиукко — карельского Деда Мороза ВК, Алина Гапеева