Лесная амнистия продлена еще на три года

До 1 января 2026 года продлен срок приведения в соответствие сведений двух реестров - Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости. Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, на днях президент подписал закон о принятии данных мер.

В течение трех лет должны устранить противоречия двух государственных реестров – лесного и недвижимости. Благодаря этому появится возможность актуализировать информацию о границах лесничеств и земельных участков. Кроме того, продление сроков позволит защитить имущественные права россиян, чьи земельные участки пересекаются с лесным фондом.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Карелии, в регионе ведется активная работа по устранению противоречий. За последние два года специалисты ведомства проверили более 5 тысяч земельных участков, 1746 из которых попали под амнистию. // Фото: freepik.