Более 3 тысяч специалистов будут обеспечивать безопасность в праздник

Более 400 сотрудников полиции, 38 росгвардейцев, более тысячи сотрудников коммунальных и дорожных служб будут привлечены в новогоднюю ночь для обеспечения безопасности и покоя жителей Карелии.

В новогодние и рождественские праздники в готовности будет находиться группировка сил и средств РСЧС, в состав которой входит 1741 человек и 502 единицы техники. Об этом рассказал сегодня на заседании правительства председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков, передает «Республика».

Кроме того, на случай аварий на системах ЖКХ круглосуточное дежурство будут нести усиленные бригады, в составе которых 317 человек и 104 единиц техники, а на региональных трассах – 406 дорожников, на федеральных – 367. Власти предусмотрели резерв на случай осложнения ситуации. // фото: unsplash.com