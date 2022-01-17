В госкомитете объяснили, как умерить «аппетиты» управляющей компании

С 1 января 2022 года правительство Карелии увеличило размер взносов за капитальный ремонт. Теперь мы будем платить 10,2 рубля за квадратный метр общей площади жилья в месяц. Для петрозаводчан, проживающих в доме № 3 на Октябрьском проспекте, увеличение взносов за капремонт стало не единственной неприятной новостью.

Как сообщили граждане, вместе с уведомлением о повышении размера минимального взноса за капремонт они получили сообщение, что управляющая компания поднимает себе вознаграждение за услуги, связанные с ведением спецсчета. В ООО «Гарантия плюс» подтвердили, что, действительно, организация решила увеличить себе вознаграждение в связи с инфляцией.

Насколько законное подобное повышение и должно ли оно согласовываться с собственниками жилья многоквартирного дома? Председатель карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев прокомментировал ситуацию и объяснил, что гражданам следует делать, если они сомневаются в правомерности действий управляющей компании. Подробности читайте в новой статье нашего издания.