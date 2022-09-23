В городах Карелии скорость интернета выросла на четверть

Инженеры оператора построили новые и модернизировали существующие объекты связи в городской черте, в том числе в тех локациях, где требовались улучшения: в Медвежьегорске — Первомайский и Привокзальный районы, в Сегеже — в окрестностях ул. Спиридонова, в Кондопоге — вблизи ул. Советов. Развитие инфраструктуры позволило существенно расширить покрытие LTE, увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

С помощью инструментов big data мы определяем наиболее загруженные места в населенных пунктах республики и в первую очередь строим инфраструктуру связи в этих точках. Мы стремимся покрыть сетью LTE максимальные территории Карелии, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться качественной и надежной связью в любом уголке республики. С начала года мы уже построили и модернизировали порядка 50 объектов инфраструктуры,

— говорит Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелия.

Спрос на высокие скорости интернета в Карелии подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали почти 5 Петабайт данных — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% — до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.