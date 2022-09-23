ПКС-Водоканал: даже при переплате необходимо передавать показания ИПУ

Даже если по какой-то причине возникает переплата за коммунальные услуги, передавать показания счетчиков нужно ежемесячно. При этом необходимо указывать показания счетчика и горячей воды, так как стоимость услуг за водоотведение (канализацию) складывается из показаний индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды. В случае, если данные не передавались, то первые три месяца счета за услуги будут выставляться по средним показаниям ИПУ за последние полгода, дальше – по нормативу потребления коммунальных услуг с учетом всех зарегистрированных лиц.

ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» напоминают, что передавать показания нужно не позднее 25 числа каждого месяца. Важно следить за техническим состоянием счетчика. Сорванная пломба или механические повреждения признаются вмешательством в работу прибора. При обнаружении такого нарушения ООО «КРЦ» производит перерасчет услуг за 3 месяца исходя из норматива услуги с повышающим коэффициентом 10. Специалисты рекомендуют проверить целостность счетчиков и в срочном порядке исправить обнаруженные нарушения.

В случае если потребитель не предоставили коммунальным службам доступ к прибору учета, стоимость услуг будет рассчитываться исходя из норматива с повышающим коэффициентом 1,5.

Уточнить информацию о сроке поверки счетчик, оставить заявку на поверку можно по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31, по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru, с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp по телефону 8 (911) 410-25-57 или на сайте https://www.крц10.рф/.

Передать показания счетчиков можно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн, в офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК и прочих банков, в отделениях АО «Почта России» и в личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/.

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