В ГИБДД рассказали подробности аварии с велосипедистом в Петрозаводске

В центре столицы Карелии накануне вечером произошла жесткая авария с участием велосипедиста. Подробности инцидента, о котором «Петрозаводск говорит» писал сегодня утром, прокомментировали в Госавтоинспекции.

23 июня в 20:18 на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской автомобиль «Форд Мондео» наехал на велосипедиста. За рулем иномарки находился водитель 2000 года рождения. Велосипедом управлял 35-летний мужчина.

По информации дорожной полиции, велосипедист двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением с несоблюдением очередности проезда перекрестка. Велосипедист получил травы. Его госпитализировали в БСМП. (фото источника)