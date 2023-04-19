В ГИБДД раскрыли, как вычисляют нарушителей

Для пресечения нарушений ПДД сотрудники дорожной полиции используют технические средства. Новая система позволяет выявить нарушителя за рулем еще до остановки транспортного средства, объяснили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

С помощью программного обеспечения системы, городских камер сотрудники полиции могут в потоке определять автомобили, числящиеся в розыске, автомобили - двойники, автомобили с прекращенной регистрацией или не зарегистрированные, злостных нарушителей Правил дорожного движения — лишенных прав, имеющих задолженности по оплате штрафов.

18 апреля в столице Карелии с помощью системы остановили два автомобиля, водители которых не зарегистрировали машины вовремя. Им грозит штраф. // фото Госавтоинспекция города