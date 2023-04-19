19 апреля 2023, 10:24
В ГИБДД раскрыли, как вычисляют нарушителей
В минувший вторник в Петрозаводске остановили двух водителей, которые ездили без номеров
Для пресечения нарушений ПДД сотрудники дорожной полиции используют технические средства. Новая система позволяет выявить нарушителя за рулем еще до остановки транспортного средства, объяснили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
С помощью программного обеспечения системы, городских камер сотрудники полиции могут в потоке определять автомобили, числящиеся в розыске, автомобили - двойники, автомобили с прекращенной регистрацией или не зарегистрированные, злостных нарушителей Правил дорожного движения — лишенных прав, имеющих задолженности по оплате штрафов.
18 апреля в столице Карелии с помощью системы остановили два автомобиля, водители которых не зарегистрировали машины вовремя. Им грозит штраф. // фото Госавтоинспекция города