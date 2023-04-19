Автомобили нарушителей массово эвакуируют в Петрозаводске

В Госавтоинспекции заявили, что водители Петрозаводска массово игнорируют требования дорожных знаков. Ежедневно в городе пресекают десятки нарушений правил остановки/стоянки.

За несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена», предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей, эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. // фото Госавтоинспекция города