Раскрыты подробности ДТП с микроавтобусом на трассе А-121 «Сортавала»

Сотрудники карельской Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 2 февраля, на автодороге «Сортавала».

Дорожные полицейские рассказали, что в микроавтобусе, который выехал на встречную полосу движения, а затем вылетел в кювет, находились три пассажирки 21 года, 51 года и 32 лет. Женщины получили разовую медицинскую помощь.

Ранее очевидец рассказал подробности аварии с перевернувшимся микроавтобусом. По словам водителя, «Фольксваген» пошел на обгон под знак «обгон запрещен», после чего его выбросило в кювет.