В ГИБДД пожали руку мужчине, задержавшему пьяного водителя

В городской Госавтоинспекции поблагодарили петрозаводчан, которые помогли задержать пьяных автомобилистов. В понедельник руководитель Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев выразил признательность и благодарность за оказанную помощь в задержании водителей с признаками опьянения.

Два инцидента произошли летом. Один случай произошел на Перевалке. Встречный автомобиль «Митсубиши Лансер» задел зеркало чужой машины и проехал дальше. Водитель этого авто предположил, что находившийся в «Митсубиши» водитель может быть нетрезв. Он догнал машину, задержал водителя и вызвал наряд ГИБДД. Освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии опьянения. Нарушителем оказался 32-летний молодой человек, ранее лишенный прав за нетрезвую езду.

В другом случае девушка услышала ночью громкие голоса, звук мотора. Она выглянула в окно и заметила у автомобиля «Рено» нетрезвую компанию. Когда машина поехала, девушка сообщила в полицию марку и направление ее движения. Чтобы отловить водителя, полицейским пришлось стрелять по колесам. За рулем также находился нетрезвый водитель.

Дышаев поблагодарил петрозаводчан за активную гражданскую позицию, неравнодушие, и отметил, что подобные поступки укрепляют гражданское правосознание и служат обществу примером. (фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска)