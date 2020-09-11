В ДТП на трассе «Кола» погибли водители из Костомукши и из Ленобласти

В смертельном ДТП в Карелии, участниками которого стали два грузовых автомобиля, погибли житель Костомукши и водитель из Ленинградской области, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Авария, как мы писали ранее, произошла в Сегежском районе Карелии в четверг, 10 сентября.

«По уточненным сведениям, в 12:45 на 725 км (+600 м) федеральной автодороги «Кола» 55-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» (житель Ленинградской области) допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автофургоном «Пежо Боксер». После столкновения Вольво съехал в кювет с последующим наездом на деревья. Водитель «Вольво» скончался на месте ДТП. Водитель фургона (23-летний житель Костомукши) от полученных травм скончался в машине скорой помощи по по пути в больницу»,

– говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.