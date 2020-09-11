Стали известны новые подробности гибели подростка в Кондопоге

Редакции портала «Петрозаводск говорит» удалось поговорить с педагогами из Кондопоги, которые непосредственно знали погибшего подростка. Вот что стало известно.

Причина смерти мальчика, как и предполагаемое вещество, ее вызвавшее – неизвестны. Следствие идет, нужно ждать результатов экспертизы.

Тело нашли не на территории школы, а довольно далеко от нее и во внеучебное время, вечером.

Семью мальчика нельзя назвать неблагополучной и по всей вероятности с этой стороны причин, вызвавших трагедию, нет.

Сведения о «дурной компании», в которую якобы входил подросток, требуют дополнительных уточнений и не факт, что соответствуют действительности.

Информация о том, что мальчик систематически пропускал занятия в школе, является сильным преувеличением. Начало года прошло нормально, все уроки посещались.

Накануне трагедии подросток не производил впечатления подавленного или перевозбужденного человека.

В целом, мальчика характеризуют как благополучного, контактного, имеющего хорошие отношения с педагогами школы. Например, он охотно делился с ними планами на будущее. После 9-го класса, хотел поступать в Кондопожский техникум.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» уже писал об этом ранее.

«По версии следствия, 8 сентября 2020 года несовершеннолетний скончался в городе Кондопога. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы»,

- сообщил Следком Карелии.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.