В Карелии осудили мошенницу, орудовавшую под видом сотрудницы ПФР

Суд в Петрозаводске вынес приговор по уголовному делу в отношении участницы организованной преступной группы. Женщину признали виновной в совершении 13 преступлений по статьям о мошенничестве.

Злоумышленница использовала базу данных с персональными сведениями, звонила гражданам под видом сотрудницы Пенсионного фонда РФ. Во время беседы женщина сообщала петрозаводчанам, что у них есть право на дополнительные выплаты. Эти сведения были фейком. Женщина убеждала людей перевести деньги посредством электронного кошелька на банковский счет. Всего установлено около 200 подобных фактов, сообщили в прокуратуре. Общая сумма похищенных денег превысила 600 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.