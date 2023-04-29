В доме профсоюзов состоялась конференция по охране труда

28 апреля - Всемирный день охраны труда. Накануне этого дня в Петрозаводске в Доме профсоюзов состоялась конференция, посвященная наиважнейшим вопросам охраны труда на предприятиях: работодатели, профсоюзные лидеры и представители трудовых коллективов обсуждали лучшие региональные практики по сохранению жизни и здоровья трудящихся.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова отметила, что за 5 лет в Карелии на треть снизился уровень производственного травматизма. Она подчеркнула, что это результат конструктивного взаимодействия региональной власти, работодателей и профсоюзов.

О лучших практиках в организации системы управления труда в АО «ПКС-Тепловые сети» рассказала Анастасия Хандрук, ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности:

Помимо обязательных мер охраны здоровья и жизни наших работников, есть и наши индивидуальные разработки. В рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства, который проходит в группе компаний «РКС-Петрозаводск» ежегодно, в 2022 году был смонтирован объект, имитирующий тепловую камеру для отработки действий в ограниченных замкнутых пространствах. Здесь сотрудники показывают свои навыки профессионального мастерства и знания требований охраны труда: оценивается работа бригад начиная с проведения целевого инструктажа, оценки рисков перед началом работ, спасения пострадавшего и оказания первой помощи и заканчивая закрытием наряда-допуска. Проведение подобных мероприятий включено в ежегодные графики противоаварийных тренировок. Обеспечение готовности к аварийным ситуациям – неотъемлемая часть единой системы управления охраной труда на предприятии.

Аналогичные полигоны предприятиям Карелии предложили организовать для отработки действий при проведении различных видов опасных работ, например, на высоте или в колодцах.

На конференции также наградили студентов, участников квеста, состоявшегося в марте и посвященного культуре безопасности труда. Первое место в квест-игре заняла команда Петрозаводского филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I. Вторыми стали студенты техникума городского хозяйства и автотранспортного техникума, а третьими – команда лесотехнического техникума.

Накануне Дня охраны труда в группе компаний «РКС-Петрозаводск» подвели итоги конкурса рисунков и фотографий «Я отвечаю за здоровье и безопасность» среди сотрудников и детей. На предприятиях АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» правилам безопасности уделяется большое внимание. И здорово, что в эту важную тему вовлечены не только работники компании, но и их дети. В младшей детской возрастной группе (до 7 лет) первым стал Богданов Матвей, 1 место в средней возрастной группе (7-12 лет) занял Осаволюк Арсений, а в старшей возрастной категории (13-17 лет) победила Екатерина Хандрук.

Главный приз за участие в фотоконкурсе достался сотрудникам автотранспортного цеха АО «ПКС-Тепловые сети». Охрана труда – это тема, которую необходимо изучать с детства. Для того, чтобы трудиться безопасно и с удовольствием базовые знания правил безопасности должен знать каждый.