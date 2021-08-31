В домах петрозаводчан снова нет горячей воды

В Петрозаводске случилась очередная коммунальная авария. Она произошла сегодня в 14 часов, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

В результате повреждения на сетях без горячей воды остались жильцы домов на улицах Калинина, Володарского, Маршала Мерецкова, Станционной, Лизы Чайкиной, Повенецкой, на Лососинской набережной и на проспекте Александра Невского.

В нескольких десятках домов на этих же и на прилегающих улицах подача горячей воды ограничена. В зону аварии попали Ломоносовская гимназия, детские сады, Центр спортивной гимнастики, городская детская поликлиника №2.

Ориентировочное время окончания работ - 22:00. Фото pixabay.com/RonPorter